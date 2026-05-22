SOIRÉE DANSANTE SPÉCIALE “BIBLIS EN FOLIE” Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne
vendredi 2 octobre 2026 · Place Jean-Jaurès · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
SOIRÉE DANSANTE SPÉCIALE “BIBLIS EN FOLIE”
Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02 23:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques !
Biblis en folie, les Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, est une opération du ministère de la Culture qui vise à célébrer ces établissements culturels de premier plan.
C’est l’occasion de fêter la médiathèque Simone-de-Beauvoir avec une soirée musicale et dansante, vendredi 2 octobre !
_Au programme :_
**1ère partie : Rap**
**19h30** – Les jeunes de l’Aquoiboniste rapperont leurs textes originaux pour votre plus grand plaisir !
**2ème partie : Danse**
**21h** – Ram’Trad, groupe de musique et de danses traditionnelles occitanes (mais pas que) viendra vous ambiancer jusqu’au bout de cette soirée !
_**Accès libre, tout public.**_
Jauge : 150 personnes .
Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 51 56
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English :
National Days Dedicated to Libraries and Media Centers!
L’événement SOIRÉE DANSANTE SPÉCIALE “BIBLIS EN FOLIE” Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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