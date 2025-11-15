Soirée Dansante Spéciale Célibataires Salle Azura 2000 Trémentines
Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15 02:00:00
2025-11-15
Soirée Dansante Spéciale Célibataire, ouverte à tous avec le DJ Jérôme Devanne. .
Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 37 41 14
