Soirée Dansante Spéciale Célibataires Salle Azura 2000 Trémentines

Soirée Dansante Spéciale Célibataires

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15 02:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Soirée Dansante Spéciale Célibataire, ouverte à tous avec le DJ Jérôme Devanne. .

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 37 41 14

