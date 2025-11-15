Soirée Dansante Spéciale Célibataires Salle Azura 2000 Trémentines

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15 02:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Soirée Dansante Spéciale Célibataire, ouverte à tous avec le DJ Jérôme Devanne.   .

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 37 41 14 

L’événement Soirée Dansante Spéciale Célibataires Trémentines a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais