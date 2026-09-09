AGENDA · Trémentines
Soirée Dansante Spéciale Célibataires Salle Azura 2000 Trémentines
samedi 10 octobre 2026 · Salle Azura 2000 · Trémentines
Informations pratiques
Trémentines
Soirée Dansante Spéciale Célibataires
Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10 02:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
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Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 37 41 14
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English :
L’événement Soirée Dansante Spéciale Célibataires Trémentines a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais
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