Soirée Dansante Spéciale Célibataires Salle Azura 2000 Trémentines

Informations pratiques

Trémentines

Soirée Dansante Spéciale Célibataires

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10 02:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

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Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 37 41 14

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English :

L’événement Soirée Dansante Spéciale Célibataires Trémentines a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais