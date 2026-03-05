Soirée Dansante spéciale Champagne Clérambault La Chapelle-Saint-Luc

Soirée Dansante spéciale Champagne Clérambault

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

En partenariat avec la Maison Champagne Clerambault, profitez d’une soirée élégante et pétillante autour d’un buffet d’amuses bouches ainsi que d’un bar à champagne…



Au programme

. Cocktail dînatoire

. 1 coupe de champagne inclus

. Soirée dansante pour enflammer la piste de danse



Une ambiance chic, festive et conviviale vous attend… Idéale pour partager un moment entre amis, seul ou en famille.



Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

