Soirée Dansante spéciale Champagne Clérambault La Chapelle-Saint-Luc
Soirée Dansante spéciale Champagne Clérambault
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
35
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-24 19:30:00
2026-04-24
En partenariat avec la Maison Champagne Clerambault, profitez d’une soirée élégante et pétillante autour d’un buffet d’amuses bouches ainsi que d’un bar à champagne…
Au programme
. Cocktail dînatoire
. 1 coupe de champagne inclus
. Soirée dansante pour enflammer la piste de danse
Une ambiance chic, festive et conviviale vous attend… Idéale pour partager un moment entre amis, seul ou en famille.
Pensez à réserver ! 35 .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
L’événement Soirée Dansante spéciale Champagne Clérambault La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne