Soirée dansante spéciale Halloween à la Maison du Cheval à Sansais Sansais

24 Route des Cabanes Sansais Deux-Sèvres

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Les sorcières sortent leurs balais, les monstres enfilent leurs plus beaux costumes…

C’est la soirée dansante Halloween !

– Le 25 octobre à 19h30

– Chacun apporte un petit plat sucré ou salé à partager !

On se charge de l’apéro !

– 2€ par enfant 5€ par adulte

Réservez avant le 23 octobre ! Contactez-nous

– 05 49 35 35 35

– contact@maisonducheval.com

– 24 routes des cabanes, 79270 Sansais

À très vite

L’équipe de la Maison du Cheval .

