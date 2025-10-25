Soirée dansante spéciale Halloween à la Maison du Cheval à Sansais Sansais
Soirée dansante spéciale Halloween à la Maison du Cheval à Sansais
24 Route des Cabanes Sansais Deux-Sèvres
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Les sorcières sortent leurs balais, les monstres enfilent leurs plus beaux costumes…
C’est la soirée dansante Halloween !
– Le 25 octobre à 19h30
– Chacun apporte un petit plat sucré ou salé à partager !
On se charge de l’apéro !
– 2€ par enfant 5€ par adulte
Réservez avant le 23 octobre ! Contactez-nous
– 05 49 35 35 35
– contact@maisonducheval.com
À très vite
L’équipe de la Maison du Cheval .
