Soirée dansante spéciale Halloween Mers-les-Bains

Soirée dansante spéciale Halloween Mers-les-Bains vendredi 31 octobre 2025.

Soirée dansante spéciale Halloween

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Gratuit

Début : 2025-10-31 22:30:00

2025-10-31

Au programme

– Maquilleuses effets spéciaux qui vous réserveront un traitement très… spécial

– La soirée dansante et la piste endiablée !

Portez vos déguisements les plus effrayants

Gratuit

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

English :

Free

On the program:

– Special effects make-up artists will give you a very… special treatment

– The dance party and the wild dance floor!

Wear your scariest disguises?

German :

Kostenlos

Auf dem Programm stehen:

– Make-up-Artists für Spezialeffekte, die Ihnen eine ganz… besondere Behandlung zukommen lassen

– Der Tanzabend und die wilde Tanzfläche!

Tragen Sie Ihre gruseligsten Verkleidungen?

Italiano :

Gratuito

In programma:

– Truccatori con effetti speciali che vi regaleranno un trattamento molto… speciale

– La festa da ballo e la pista da ballo selvaggia!

Indossate i vostri travestimenti più spaventosi?

Espanol :

Gratis

En el programa:

– Maquilladores de efectos especiales que le darán un trato muy… especial

– ¡La fiesta del baile y la pista salvaje!

Ponte tus disfraces más terroríficos..

