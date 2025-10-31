Soirée dansante spéciale Halloween Mers-les-Bains
Soirée dansante spéciale Halloween
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Gratuit
Début : 2025-10-31 22:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Au programme
– Maquilleuses effets spéciaux qui vous réserveront un traitement très… spécial
– La soirée dansante et la piste endiablée !
Portez vos déguisements les plus effrayants
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
English :
Free
On the program:
– Special effects make-up artists will give you a very… special treatment
– The dance party and the wild dance floor!
Wear your scariest disguises?
German :
Kostenlos
Auf dem Programm stehen:
– Make-up-Artists für Spezialeffekte, die Ihnen eine ganz… besondere Behandlung zukommen lassen
– Der Tanzabend und die wilde Tanzfläche!
Tragen Sie Ihre gruseligsten Verkleidungen?
Italiano :
Gratuito
In programma:
– Truccatori con effetti speciali che vi regaleranno un trattamento molto… speciale
– La festa da ballo e la pista da ballo selvaggia!
Indossate i vostri travestimenti più spaventosi?
Espanol :
Gratis
En el programa:
– Maquilladores de efectos especiales que le darán un trato muy… especial
– ¡La fiesta del baile y la pista salvaje!
Ponte tus disfraces más terroríficos..
