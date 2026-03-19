Soirée dansante Spring Party

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 22:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Au programme de cette SOIRÉE DANSANTE inédite !

✅ DJ aux platines pour un mix survolté

✅ Cocktails pour ensoleiller la soirée

✅ Entrée gratuite comme toujours !

Viens danser, vibrer et t’éclater avec nous pour cette soirée inédite ! Invite tes amis et prépare toi à vivre une nuit de dingue ! ✨

Gratuit

Au programme de cette SOIRÉE DANSANTE inédite !

✅ DJ aux platines pour un mix survolté

✅ Cocktails pour ensoleiller la soirée

✅ Entrée gratuite comme toujours !

Viens danser, vibrer et t’éclater avec nous pour cette soirée inédite ! Invite tes amis et prépare toi à vivre une nuit de dingue ! ✨

Gratuit .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

On the program for this unique SOIRÉE DANSANTE!

? DJ at the turntables for a supercharged mix

? Cocktails to brighten up the evening

? Free entry as always!

Come and dance the night away with us! Invite your friends and get ready for a wild night!??

Free

L’événement Soirée dansante Spring Party Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS