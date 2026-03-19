Soirée dansante Spring Party Mers-les-Bains
Soirée dansante Spring Party Mers-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Soirée dansante Spring Party
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 22:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Au programme de cette SOIRÉE DANSANTE inédite !
✅ DJ aux platines pour un mix survolté
✅ Cocktails pour ensoleiller la soirée
✅ Entrée gratuite comme toujours !
Viens danser, vibrer et t’éclater avec nous pour cette soirée inédite ! Invite tes amis et prépare toi à vivre une nuit de dingue ! ✨
Gratuit
Au programme de cette SOIRÉE DANSANTE inédite !
✅ DJ aux platines pour un mix survolté
✅ Cocktails pour ensoleiller la soirée
✅ Entrée gratuite comme toujours !
Viens danser, vibrer et t’éclater avec nous pour cette soirée inédite ! Invite tes amis et prépare toi à vivre une nuit de dingue ! ✨
Gratuit .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
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English :
On the program for this unique SOIRÉE DANSANTE!
? DJ at the turntables for a supercharged mix
? Cocktails to brighten up the evening
? Free entry as always!
Come and dance the night away with us! Invite your friends and get ready for a wild night!??
Free
L’événement Soirée dansante Spring Party Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS