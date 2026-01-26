Soirée dansante St. Valentin Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Soirée dansante St. Valentin

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h30. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Soirée dansante Saint Valentin Voici une soirée pour tous les amoureux de la danse !

Rock’n roll (bien sur) mais aussi les années 70/80, les danses de salon, quelques danses latino, de la dance attitude … et sans oublier les fameux SLOW, pour se retrouver dans les bras de son/sa partenaire !



Boissons softs incluses, Biscuits de soirée inclus, et BONBONS INCLUS ! Venez partagez un moment de danse et vous amusez sur notre piste de danse. Réservations de table conseillée .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 46 32 00

English :

Valentine’s Day Dance Party Here’s an evening for all dance lovers!

