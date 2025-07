Soirée dansante sur les quais Saumur

Soirée dansante sur les quais Saumur samedi 19 juillet 2025.

Soirée dansante sur les quais

Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 23:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

À l’occasion de son sixième anniversaire, le Bateau Bar Restaurant Sur les Quais vous invite à une soirée spéciale animée par un DJ. Venez célébrer cet événement dans une ambiance festive et conviviale.

Soirée ouverte à tous.

La restauration commence à 17h30 pour les planches et tapas et à 19h pour la restauration.

Musique DJ à partir de 22h30 jusqu’à 1h30.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 juillet 2025 à partir de 23h. .

Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 98 65 83 32 contact@sur-lesquais.com

English :

To celebrate its sixth anniversary, Bateau Bar Restaurant Sur les Quais invites you to a special evening with a DJ. Come and celebrate this event in a festive and convivial atmosphere.

German :

Anlässlich seines sechsten Geburtstags lädt das Bateau Bar Restaurant Sur les Quais Sie zu einem besonderen Abend ein, der von einem DJ moderiert wird. Feiern Sie dieses Ereignis in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Per festeggiare il suo sesto anniversario, il Bateau Bar Restaurant Sur les Quais vi invita a una serata speciale con DJ. Venite a festeggiare questo evento in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

Para celebrar su sexto aniversario, el Bateau Bar Restaurant Sur les Quais le invita a una velada especial con DJ. Venga a celebrar este acontecimiento en un ambiente festivo y acogedor.

L’événement Soirée dansante sur les quais Saumur a été mis à jour le 2025-07-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME