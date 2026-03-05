Soirée dansante tartiflette Salle des fêtes Charrin

Soirée dansante tartiflette

Salle des fêtes Le bourg Charrin Nièvre

Soirée tartiflette organisée par l’AS Charrin RDV à la salle des fêtes à 20h30 Animation musicale Menu apéritif, charcuterie, tartiflette, salade, dessert Adulte 20€, enfant 12€ Inscriptions avant le 25 mars Réservations au 07 63 06 05 01 ou 06 28 45 80 94 ou 06 60 31 16 07 .

Salle des fêtes Le bourg Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 45 80 94

