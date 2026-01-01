Soirée dansante Tartiflette Salle du Poudreux Honfleur La Rivière-Saint-Sauveur

Soirée dansante Tartiflette

Salle du Poudreux Honfleur 3 Rue du Coq Enchaîne La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:59:00

Date(s) :

2026-01-31

L’Association des Parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph à Honfleur vous propose un repas dansant Tartiflette pour se réchauffer en ces jours d’hiver et passer un moment festif en famille ou entre amis!

L’animation se fera avec un DJ privé “JADIS” et notre traiteur La Dent Creuse vous accueillera avec plaisir autour de son poêlon géant.

Une tombola sera organisée pendant la soirée.

Tous les bénéfices de cette soirée permettront à l’association de prendre en charge une partie des frais des voyages scolaires de fin d’année, de la maternelle au collège et d’accompagner l’établissement dans les investissements liés au projet pédagogique de l’année

Ouvert à tous

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera possible .

Salle du Poudreux Honfleur 3 Rue du Coq Enchaîne La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 88 45 80 nd.stjo.apel@gmail.com

English : Soirée dansante Tartiflette

The Parents’ Association of Notre Dame St Joseph School in Honfleur is organising a Tartiflette dinner-dance to warm you up in these wintry days and enjoy a festive meal with family and friends!

