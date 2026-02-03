Soirée dansante The time machine danse party Place Jules Ferry Le Havre
Soirée dansante The time machine danse party
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Ensemble Remontons le Temps…
Le Pasino Partouche Le Havre accueille RS Sensations Événementiel pour une soirée festive et immersive placée sous le signe du voyage dans le temps.
De 20h à 1h, remontez des années 80 à nos jours lors d’une soirée dansante et costumée mêlant musique, animations et gourmandises.
Au programme
– Ambiance musicale variée Disco, Funk, New Wave, Pop, Rock, Twist, Madison, Zouk, variétés françaises et internationales
– DJ set, show lumières, vidéos clips et surprises
– Cocktail et dégustations apéritives, suivis d’un repas dînatoire (pièces salées et sucrées d’exception, animation culinaire)
– Animations et initiations à la danse
– Service traiteur assuré par Édith Edsone Traiteur
Deux dress codes au choix costumé ou tenue civile.
Une soirée intergénérationnelle, conviviale et festive à ne pas manquer.
Réservation obligatoire .
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00
