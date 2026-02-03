Soirée dansante The time machine danse party Place Jules Ferry Le Havre

Soirée dansante The time machine danse party

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ensemble Remontons le Temps…

Le Pasino Partouche Le Havre accueille RS Sensations Événementiel pour une soirée festive et immersive placée sous le signe du voyage dans le temps.

De 20h à 1h, remontez des années 80 à nos jours lors d’une soirée dansante et costumée mêlant musique, animations et gourmandises.

Au programme

– Ambiance musicale variée Disco, Funk, New Wave, Pop, Rock, Twist, Madison, Zouk, variétés françaises et internationales

– DJ set, show lumières, vidéos clips et surprises

– Cocktail et dégustations apéritives, suivis d’un repas dînatoire (pièces salées et sucrées d’exception, animation culinaire)

– Animations et initiations à la danse

– Service traiteur assuré par Édith Edsone Traiteur

Deux dress codes au choix costumé ou tenue civile.

Une soirée intergénérationnelle, conviviale et festive à ne pas manquer.

Réservation obligatoire .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

