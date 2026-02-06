Soirée dansante Salle du Parc Thiviers

Soirée dansante

Salle du Parc Le Parc Theulier Thiviers Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Soirée dansante pour les couples et les célibataires !

Animée par DJ Junior

Compris dans le prix d’entrée 1 verre de bulles, une rose pour les femmes et 6 mignardises .

Salle du Parc Le Parc Theulier Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 78 72 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Thiviers a été mis à jour le 2026-02-03 par Isle-Auvézère