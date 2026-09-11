Soirée dansante Thiviers
samedi 17 octobre 2026 · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Soirée dansante
Parc municipal Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Action au profit de Ruban Rose, Comité Féminin Dordogne (cancer du sein)
Avec Gnaw-arts Gambridge / 2 food-trucks / buvette
Action au profit de Ruban Rose, Comité Féminin Dordogne (cancer du sein)
Avec Gnaw-arts Gambridge / 2 food-trucks / buvette .
Parc municipal Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 57 30 27 clubrotarythivierssorges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dansante
Fundraiser for Ruban Rose, Dordogne Women’s Committee (breast cancer)
Featuring Gnaw-arts Gambridge / 2 food trucks / refreshments
L’événement Soirée dansante Thiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Thiviers (Dordogne)
- La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers 17 septembre 2026
- Journées portes ouvertes Carrières de Thiviers Thiviers 19 septembre 2026
- Visite clownesque : l’histoire sérieusement déjantée !, Office de tourisme Périgord-Limousin, Thiviers 19 septembre 2026
- Concert de WMO Jazz Band Le Chat Pline Café Thiviers 19 septembre 2026
- Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers 20 septembre 2026