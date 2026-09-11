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AGENDA · Thiviers

Soirée dansante Thiviers

samedi 17 octobre 2026 · Thiviers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parc municipal
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Soirée dansante

Parc municipal Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Action au profit de Ruban Rose, Comité Féminin Dordogne (cancer du sein)
Avec Gnaw-arts Gambridge / 2 food-trucks / buvette
Action au profit de Ruban Rose, Comité Féminin Dordogne (cancer du sein)
Avec Gnaw-arts Gambridge / 2 food-trucks / buvette   .

Parc municipal Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 57 30 27  clubrotarythivierssorges@gmail.com

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English : Soirée dansante

Fundraiser for Ruban Rose, Dordogne Women’s Committee (breast cancer)
Featuring Gnaw-arts Gambridge / 2 food trucks / refreshments

L’événement Soirée dansante Thiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère

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