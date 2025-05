Soirée dansante – Triors, 24 mai 2025 19:30, Triors.

Drôme

Soirée dansante Salle des Fêtes Triors Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

repas et 1 boisson offerte

Début : 2025-05-24 19:30:00

2025-05-24

Proposée par Luize, la soirée vous offrira des initiations à la danse en couple et des danses en ligne ! Pendant la soirée, différents styles de musique seront au rendez-vous, comme le rock, la salsa et bien d’autres ! Venez nombreux !

Salle des Fêtes

Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 47 96 76 luize.danse@gmail.com

English :

Brought to you by Luize, the evening will feature introductions to couple dancing and line dancing! The evening will feature a variety of music styles, including rock, salsa and more! Come one, come all!

German :

Der Abend wird von Luize vorgeschlagen und bietet Ihnen Einführungen in den Paartanz und Line Dance! Während des Abends werden verschiedene Musikstile gespielt, wie Rock, Salsa und viele andere! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Presentata da Luize, la serata prevede l’introduzione alla partner dance e alla line dance! La serata proporrà una varietà di stili musicali, tra cui rock, salsa e altro ancora! Non mancate!

Espanol :

De la mano de Luize, la velada ofrecerá una introducción al baile en pareja y al baile en línea La velada contará con una gran variedad de estilos musicales, como rock, salsa y mucho más ¡No te lo pierdas!

