Soirée dansante Salle des Fêtes Triors

Soirée dansante

Salle des Fêtes Route des Platanes Triors Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

L’association Danse 26 vous propose une soirée dansante ! Venez nombreux pour profiter des animations de danse en couple et en ligne par Luize !

Salle des Fêtes Route des Platanes Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 47 96 76 luize.danse@gmail.com

English :

The Danse 26 association invites you to an evening of dancing! Come one, come all, and enjoy Luize’s line dancing and couple dancing!

