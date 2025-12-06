Soirée dansante Salle des Fêtes Triors
Salle des Fêtes Route des Platanes Triors Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
L’association Danse 26 vous propose une soirée dansante ! Venez nombreux pour profiter des animations de danse en couple et en ligne par Luize !
Salle des Fêtes Route des Platanes Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 47 96 76 luize.danse@gmail.com
English :
The Danse 26 association invites you to an evening of dancing! Come one, come all, and enjoy Luize’s line dancing and couple dancing!
