Reclesne

Soirée dansante tropicale

Salle des fêtes Reclesne Reclesne Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2926-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2926-06-13

Autun Swing et Danses organise sa soirée de fin d’année dans la salle des fêtes de Reclesne. Une soirée dansante sur le thème tropical animée par Rosario, comprenant le repas (apéritif, plat, fromage, dessert). Rock, salsa, bachata, c’est une soirée toute danse qui vous attend, dans une ambiance conviviale et festive. Vous êtes les bienvenus, seuls ou accompagnés, connaisseurs de la danse ou débutants. Afin que nous puissions prévoir les repas, merci de nous contacter. .

Salle des fêtes Reclesne Reclesne 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 10 79 74 autunswingetdanses@hotmail.fr

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English : Soirée dansante tropicale

L’événement Soirée dansante tropicale Reclesne a été mis à jour le 2026-05-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II