SOIRÉE DANSANTE VALENTINE PARTY Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE DANSANTE VALENTINE PARTY

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 01:30:00

2026-02-13

En célibataire, en couple ou en trouple, venez passer la soirée sous le signe de l’amour…ou de la liberté !

DJ KAMI et son équipe seront là pour vous ambiancer !

Sur place Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…

Informations 02 52 80 00 75. .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

