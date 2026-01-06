SOIRÉE DANSANTE VALENTINE PARTY Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE DANSANTE VALENTINE PARTY
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 01:30:00
Date(s) :
2026-02-13
En célibataire, en couple ou en trouple, venez passer la soirée sous le signe de l’amour…ou de la liberté !
DJ KAMI et son équipe seront là pour vous ambiancer !
Sur place Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…
Informations 02 52 80 00 75. .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
