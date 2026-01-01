Soirée dansante variété Française et Internationale ! La Chapelle-Saint-Luc
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez vous évader pour un bon moment festif musical.
Ambiance conviviale et sympathique assurée.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
