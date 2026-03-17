Soirée dansante variété Française et Internationale! La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dansante variété Française et Internationale! La Chapelle-Saint-Luc vendredi 3 avril 2026.
Soirée dansante variété Française et Internationale!
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez vous évader pour un bon moment festif musical.
Ambiance conviviale et sympathique assurée.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
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L’événement Soirée dansante variété Française et Internationale! La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne