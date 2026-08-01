AGENDA · Viplaix
Soirée Dansante Viplaix Viplaix
samedi 15 août 2026 · Viplaix
Informations pratiques
Viplaix
Soirée Dansante Viplaix
Relais de Viplaix Viplaix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter d’une soirée dansante année 80 avec le groupe Floyadje au Relais de Viplaix !
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Relais de Viplaix Viplaix 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 74 96 30
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English :
Come enjoy an ’80s-themed dance party with the band Floyadje at the Relais de Viplaix!
L’événement Soirée Dansante Viplaix Viplaix a été mis à jour le 2026-08-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ