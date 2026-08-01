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AGENDA · Viplaix

Soirée Dansante Viplaix Viplaix

samedi 15 août 2026 · Viplaix

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Relais de Viplaix
Ville
03370 Viplaix
Département
Allier
Tarif

Viplaix

Soirée Dansante Viplaix

Relais de Viplaix Viplaix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez profiter d’une soirée dansante année 80 avec le groupe Floyadje au Relais de Viplaix !
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Relais de Viplaix Viplaix 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 74 96 30 

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English :

Come enjoy an ’80s-themed dance party with the band Floyadje at the Relais de Viplaix!

L’événement Soirée Dansante Viplaix Viplaix a été mis à jour le 2026-08-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ