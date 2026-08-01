Informations pratiques

Viplaix

Soirée Dansante Viplaix

Relais de Viplaix Viplaix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée dansante année 80 avec le groupe Floyadje au Relais de Viplaix !

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Relais de Viplaix Viplaix 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 74 96 30

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English :

Come enjoy an ’80s-themed dance party with the band Floyadje at the Relais de Viplaix!

L’événement Soirée Dansante Viplaix Viplaix a été mis à jour le 2026-08-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ