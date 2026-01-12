Soiree Dansante Viré

Soiree Dansante Viré samedi 7 février 2026.

Soiree Dansante

Foyer Rural de Vire Viré Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-07

Soirée repas dansant. Buvette   .

Foyer Rural de Vire Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 73 64 66  unptitplus@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soiree Dansante

L’événement Soiree Dansante Viré a été mis à jour le 2026-01-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II