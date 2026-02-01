Soirée dansante Yèvres

Soirée dansante

Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée dansante deux ambiances de l’Etoile de Brou football. Animation musicale par NLDJ Events.

Menu apéritif, paëlla ou tartiflette, fromage, dessert, café.

1ère partie avec danses de couple et solo (rétro, rock années 80), 2ème partie générations tubes (musiques actuelles & remix).

Réservation avant le 14 février. 14 .

Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 96 71 52

English :

Etoile de Brou soccer’s two-spirited dance party. Musical entertainment by NLDJ Events.

