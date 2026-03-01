Soirée dansante route de Montbeugny Yzeure

Soirée dansante

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

40 ans de jubilation.Le comité de jumelage Yzeure-Bendorf vous invite à une soirée dansante exceptionnelle pour fêter ses 40 ans.Ambiance garantie, musique variée et bonne humeur au rendez-vous.Ouvert à tous, venez danser et célébrer en compagnie du Zinc.

.

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 02 41 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

40 years of jubilation.the Yzeure-Bendorf twinning committee invites you to an exceptional dance party to celebrate its 40th anniversary.guaranteed atmosphere, varied music and good spirits.open to all, come and dance and celebrate in the company of Zinc.

L’événement Soirée dansante Yzeure a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région