SOIRÉE DANSE au Labo Diva avec le Potential Jazz Crew Labo diva Nantes samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 19:00 – 23:59

Gratuit : non Prix libre Pas de réservation nécessaire, la soirée est à prix libre pour soutenir l’association. Réglable sur place ou sur le HelloAsso du Potential Jazz Crew ! Tout public

Pour danser ensemble ou regarder, attraper quelques nouvelles musiques pour votre playlist ou découvrir quelques pas à ajouter dans votre répertoire, rendez-vous le samedi 6 septembre pour profiter de l’ambiance mise par le Potential Jazz Crew et ses danseur-euses habitué-es (ou non) !Au programme de la soirée :19h : Taster House avec Diego / Odd Sweet20h – 00h : DJ-Set21h30 : Solo Jazz ContestLa soirée est ouverte à toustes, sans inscription, à prix libre. L’occasion pour les curieux-ses, danseur-euses aguerri-es et les participant-es du stage de danse proposé par l’association, les 6 et 7 septembre de s’amuser et mettre en pratique. Rendez-vous sur leur HelloAsso si vous voulez participer azu stage en plus de la soirée ![Potential Jazz est une association basée sur Nantes, qui organise des stages de Jazz, de Lindy Hop et d’autres styles de danse adjacents. Elle est animée par le groupe de danse Potential Jazz Crew (PJC), composé de danseurs-euses provenant de toute la France.]

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/potential-jazz/evenements/stage-solo-jazz-avec-celia-et-odd-sweet