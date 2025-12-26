Soirée danse auberge espagnole, SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire
Soirée danse auberge espagnole, SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire vendredi 9 janvier 2026.
Soirée danse auberge espagnole
SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Rue de Palveau Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Bocadanse organise une pratique sous forme d’ auberge espagnole Rock, Lindy et West-Coast-Swing avec ses adhérents et ouverte au public danseur.
Gratuit, apporter ses couverts, une boisson ou un plat à partager. .
SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Rue de Palveau Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 39 30 contact@bocadanse.fr
English : Soirée danse auberge espagnole
