Soirée danse bretonne

26 Route du Vieux Bréhec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01 21:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Le camping Les Tamaris vous invite à danser au son de la musique bretonne, avec le club Avel Dro de Lanvellec. Gratuit. .

26 Route du Vieux Bréhec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 45 92 85

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English :

L’événement Soirée danse bretonne Plouha a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor