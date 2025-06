SOIREE DANSE GUINGUETTE SBK ET ROCK Boujan-sur-Libron 5 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIREE DANSE GUINGUETTE SBK ET ROCK Rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Venez danser à la Soirée Guinguette SBK & Rock organisée par SALSA ES LA VIDA ! Salsa, bachata, kizomba et rock au programme dans une ambiance festive et en plein air. Restaurez-vous sur place avec un food-truck et une buvette. Bonne humeur et rythmes endiablés garantis !

Rue du Parc

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 07 29 36 04

English :

Come and dance to the SBK & Rock Guinguette Evening organized by SALSA ES LA VIDA! Salsa, bachata, kizomba and rock on the program in a festive, open-air atmosphere. A food-truck and refreshment stand will be on hand. Good spirits and frenzied rhythms guaranteed!

German :

Tanzen Sie beim SBK & Rock Guinguette-Abend, der von SALSA ES LA VIDA organisiert wird! Salsa, Bachata, Kizomba und Rock stehen auf dem Programm in einer festlichen Atmosphäre unter freiem Himmel. Verpflegen Sie sich vor Ort mit einem Foodtruck und einem Getränkestand. Gute Laune und heiße Rhythmen sind garantiert!

Italiano :

Venite a ballare alla serata SBK & Rock Guinguette organizzata da SALSA ES LA VIDA! Salsa, bachata, kizomba e rock in programma in un’atmosfera festosa e all’aperto. Saranno presenti un food-truck e un punto di ristoro. Buon umore e ritmi frenetici garantiti!

Espanol :

¡Ven a bailar a la SBK & Rock Guinguette Evening organizada por SALSA ES LA VIDA! Salsa, bachata, kizomba y rock en el programa en un ambiente festivo y al aire libre. Habrá un food-truck y un puesto de refrescos. ¡Buen humor y ritmos frenéticos garantizados!

