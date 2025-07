Soirée Danse Latine Marmande

Soirée Danse Latine Marmande jeudi 4 septembre 2025.

Soirée Danse Latine

Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Laissez-vous emporter par les danses latines le temps d'une soirée !

Laissez-vous emporter par les danses latines le temps d’une soirée !

Marmande vous donne rendez-vous jeudi 4 septembre, sur la place du Marché, pour une soirée dédiée aux danses latines, en partenariat avec le café Le Commerce Chez les Filles. Emmenée par l’association Marmande La Caliente, cette soirée festive vous invite à découvrir ou redécouvrir les rythmes chauds et entraînants de la salsa, de la bachata ou encore de la kizomba, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Programme de la soirée

– Démonstrations de danses latines

– Initiations ouvertes à tous salsa, bachata, kizomba

– Ambiance musicale tout au long de la soirée .

Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 93 61

English : Soirée Danse Latine

Marmande invites you to an evening of Latin dancing on Thursday September 4, in the Place du Marché, in partnership with the café Le Commerce Chez les Filles.

German :

Marmande lädt Sie am Donnerstag, den 4. September, auf dem Marktplatz zu einem Abend ein, der in Zusammenarbeit mit dem Café Le Commerce Chez les Filles den lateinamerikanischen Tänzen gewidmet ist.

Italiano :

Marmande vi invita a una serata di balli latini giovedì 4 settembre in Place du Marché, in collaborazione con il caffè Le Commerce Chez les Filles.

Espanol : Soirée Danse Latine

Marmande le invita a una velada de bailes latinos el jueves 4 de septiembre en la Place du Marché, en colaboración con el café Le Commerce Chez les Filles.

