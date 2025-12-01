Soirée danse orientale Salle des fêtes Marigny
Soirée danse orientale Salle des fêtes Marigny samedi 13 décembre 2025.
Soirée danse orientale
Salle des fêtes 80 impasse des vignes Marigny Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le comité des fêtes de Marigny vous invite à une soirée Orientale pour découvrir l’époustouflante danseuse Lena Akhatar. Elle assurera le spectacle lors des pauses pendant la restauration qui est la seconde bonne raison de participer à cette soirée.
Salle des fêtes 80 impasse des vignes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 06 78 66 philippe.aubenas@orange.fr
English :
The Comité des fêtes de Marigny invites you to an Oriental evening to discover the breathtaking dancer: Lena Akhatar. She’ll be performing during the catering breaks, which is the second good reason to come along.
L’événement Soirée danse orientale Marigny a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région