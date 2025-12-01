Soirée danse orientale Salle des fêtes Marigny

Soirée danse orientale

Salle des fêtes 80 impasse des vignes Marigny Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le comité des fêtes de Marigny vous invite à une soirée Orientale pour découvrir l’époustouflante danseuse Lena Akhatar. Elle assurera le spectacle lors des pauses pendant la restauration qui est la seconde bonne raison de participer à cette soirée.

Salle des fêtes 80 impasse des vignes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 06 78 66 philippe.aubenas@orange.fr

English :

The Comité des fêtes de Marigny invites you to an Oriental evening to discover the breathtaking dancer: Lena Akhatar. She’ll be performing during the catering breaks, which is the second good reason to come along.

