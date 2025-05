Soirée danse orientale – Église Sainte Foy Mirmande, 16 mai 2025 18:30, Mirmande.

L’association Val’liban organise une soirée au profit des orphelins des pompiers de la Drôme en remerciement pour leur aide au Liban . Une vente de plateau de mezzés et un spectacle de danse orientale proposé par la troupe « La Grande Ourse »

Église Sainte Foy Le haut du village

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 55 61 43

English :

The Val’liban association is organizing an evening in aid of the orphans of the Drôme fire department, in gratitude for their help in Lebanon. A sale of mezze platters and an oriental dance show by the troupe « La Grande Ourse »

German :

Der Verein Val’liban organisiert einen Abend zugunsten der Waisenkinder der Feuerwehr der Drôme als Dank für ihre Hilfe im Libanon. Ein Verkauf von Mezze-Tabletts und eine Bauchtanzshow, die von der Truppe « La Grande Ourse » angeboten wird

Italiano :

L’associazione Val’liban organizza una serata a favore degli orfani dei vigili del fuoco della Drôme come ringraziamento per il loro aiuto in Libano. Una vendita di piatti di mezze e uno spettacolo di danza orientale a cura della troupe « La Grande Ourse »

Espanol :

La asociación Val’liban organiza una velada en favor de los huérfanos de los bomberos de Drôme para agradecerles su ayuda en Líbano. Venta de platos de mezze y espectáculo de danza oriental a cargo de la compañía « La Grande Ourse »

