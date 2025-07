Soirée danse rock Marmande

Soirée danse rock Marmande mercredi 6 août 2025.

Soirée danse rock

Place du marché Marmande Lot-et-Garonne

Marmande vous donne rendez-vous mercredi 6 août sur la place du Marché pour la première des deux soirées dansantes de l’été, organisée en partenariat avec le café Le Commerce Chez les Filles. Une soirée festive, gratuite et ouverte à tous pour découvrir ou redécouvrir ces styles de danse dans une ambiance conviviale en plein cœur de ville.

Programme de la soirée

– Démonstration de danse rock avec la troupe Bazidanse

– Découverte du West Coast Swing avec Marmande La Caliente

– Concert live du groupe The Wailing Cats pour accompagner les démonstrations et faire danser le public .

Place du marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Soirée danse rock

Marmande invites you to the Place du Marché on Wednesday August 6 for the first of two summer dance evenings, organized in partnership with the café Le Commerce Chez les Filles.

German :

Marmande lädt Sie am Mittwoch, den 6. August, auf dem Marktplatz zum ersten von zwei Tanzabenden des Sommers ein, die in Zusammenarbeit mit dem Café Le Commerce Chez les Filles organisiert werden.

Italiano :

Marmande vi invita in Place du Marché mercoledì 6 agosto per la prima delle due serate estive di danza, organizzate in collaborazione con il caffè Le Commerce Chez les Filles.

Espanol : Soirée danse rock

Marmande le invita a la Place du Marché el miércoles 6 de agosto para la primera de las dos veladas de baile de verano, organizadas en colaboración con el café Le Commerce Chez les Filles.

