SOIRÉE DANSÉE Fontanès

SOIRÉE DANSÉE
2 Chemin de Saint-Mathieu Fontanès Hérault
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
2025-08-28
La Cie Corps Itinérants se réjouit de célébrer les 10 ans du Château La Roque avec une soirée dansée autour des spectacles Vivante et Hardmonia. Une invitation au mouvement et à l’émotion portée par la chorégraphie de Clara Villalba, avec Julia Pal et Florent Brun.
English :
Cie Corps Itinérants is delighted to celebrate the 10th anniversary of Château La Roque with an evening of dance around the shows Vivante and Hardmonia. An invitation to movement and emotion, choreographed by Clara Villalba, with Julia Pal and Florent Brun.
German :
Die Cie Corps Itinérants freut sich, das 10-jährige Bestehen des Château La Roque mit einem Tanzabend rund um die Stücke Vivante und Hardmonia zu feiern. Eine Einladung zu Bewegung und Emotionen, getragen von der Choreographie von Clara Villalba, mit Julia Pal und Florent Brun.
Italiano :
La Cie Corps Itinérants è lieta di celebrare i 10 anni di Château La Roque con una serata di danza basata sugli spettacoli Vivante e Hardmonia. Un invito al movimento e all’emozione, coreografato da Clara Villalba, con Julia Pal e Florent Brun.
Espanol :
La Cie Corps Itinérants se complace en celebrar los 10 años del Château La Roque con una velada de danza en torno a los espectáculos Vivante y Hardmonia. Una invitación al movimiento y a la emoción, coreografiada por Clara Villalba, con Julia Pal y Florent Brun.
