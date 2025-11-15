SOIRÉE DANSES DE SALON Grenade

SOIRÉE DANSES DE SALON

SALLE DES FÊTES Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’association On y danse a le plaisir de vous inviter à sa première soirée sur les danses de salon !

Au programme

Des stages de danse proposés par Eve Stones

15h00 Rumba (niveau débutant/intermédiaire).

17h00 Tango (niveau confirmé).

À partir de 19h30 Auberge Espagnole !

Apportez vos spécialités à partager. Un apéritif sera offert par l’association.

À partir de 21h00 Soirée Dansante !

Venez danser, et partager un moment convivial sur la piste !

On vous attends nombreux ! .

SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 onydanse.grenadedu31@gmail.com

English :

The On y danse association is pleased to invite you to its first evening of ballroom dancing!

German :

Der Verein On y danse freut sich, Sie zu seinem ersten Abend über Gesellschaftstänze einzuladen!

Italiano :

L’associazione On y danse è lieta di invitarvi alla sua prima serata di ballo liscio!

Espanol :

La asociación On y danse tiene el placer de invitarle a su primera velada de bailes de salón

