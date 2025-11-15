SOIRÉE DANSES DE SALON Grenade
L’association On y danse a le plaisir de vous inviter à sa première soirée sur les danses de salon !
Au programme
Des stages de danse proposés par Eve Stones
15h00 Rumba (niveau débutant/intermédiaire).
17h00 Tango (niveau confirmé).
À partir de 19h30 Auberge Espagnole !
Apportez vos spécialités à partager. Un apéritif sera offert par l’association.
À partir de 21h00 Soirée Dansante !
Venez danser, et partager un moment convivial sur la piste !
On vous attends nombreux ! .
SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 onydanse.grenadedu31@gmail.com
English :
The On y danse association is pleased to invite you to its first evening of ballroom dancing!
German :
Der Verein On y danse freut sich, Sie zu seinem ersten Abend über Gesellschaftstänze einzuladen!
Italiano :
L’associazione On y danse è lieta di invitarvi alla sua prima serata di ballo liscio!
Espanol :
La asociación On y danse tiene el placer de invitarle a su primera velada de bailes de salón
