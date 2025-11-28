Soirée Danses latines Courtenay

Soirée Danses latines

17 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret

Initiez vous aux danses latines dans une ambiance conviviale et bienveillante !

Au programme deux cours pour bien démarrer la soirée, suivis d’une ambiance toujours aussi conviviale que lors de notre première édition !

Envie de vous restaurer sur place ?

Des planches à 15 € seront disponibles pour profiter pleinement de la soirée dans une atmosphère détendue et conviviale.

Alors, préparez vos chaussures de danse, invitez vos amis, et rejoignez-nous pour une expérience inoubliable ! 8 .

17 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 96 71

English :

Introduce yourself to Latin dance in a friendly, supportive atmosphere!

German :

Lernen Sie lateinamerikanische Tänze in einer freundlichen und wohlwollenden Atmosphäre kennen!

Italiano :

Introducetevi alla danza latina in un’atmosfera amichevole e attenta!

Espanol :

Introdúcete en el baile latino en un ambiente agradable y acogedor

