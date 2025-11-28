Soirée Danses latines Courtenay
Soirée Danses latines Courtenay vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Danses latines
17 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret
Tarif : 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Initiez vous aux danses latines dans une ambiance conviviale et bienveillante !
Au programme deux cours pour bien démarrer la soirée, suivis d’une ambiance toujours aussi conviviale que lors de notre première édition !
Envie de vous restaurer sur place ?
Des planches à 15 € seront disponibles pour profiter pleinement de la soirée dans une atmosphère détendue et conviviale.
Alors, préparez vos chaussures de danse, invitez vos amis, et rejoignez-nous pour une expérience inoubliable ! 8 .
17 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 96 71
English :
Introduce yourself to Latin dance in a friendly, supportive atmosphere!
German :
Lernen Sie lateinamerikanische Tänze in einer freundlichen und wohlwollenden Atmosphäre kennen!
Italiano :
Introducetevi alla danza latina in un’atmosfera amichevole e attenta!
Espanol :
Introdúcete en el baile latino en un ambiente agradable y acogedor
