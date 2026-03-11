Soirée danses latines Salsa Bachata & Kizomba Party Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Soirée danses latines Salsa Bachata & Kizomba Party

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-04-16

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Place à la danse ! Préparez-vous pour une soirée enflammée au rythme de la salsa, bachata et kizomba, dans une ambiance chaleureuse et festive. 20h 21h Initiation offerte par Trésor À partir de 21h Soirée dansante avec DJ Ben.

Place à la danse ! Préparez-vous pour une soirée enflammée au rythme de la salsa, bachata et kizomba, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Bonus de la soirée 20h 21h Initiation offerte par Trésor, parfaite pour découvrir ou perfectionner vos pas À partir de 21h Soirée dansante avec un mix explosif signé DJ Ben

Prêts à faire vibrer la piste et à danser jusqu’au bout de la nuit ? .

+33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

English : Soirée danses latines Salsa Bachata & Kizomba Party

Let's dance! Get ready for an evening of salsa, bachata and kizomba, in a warm and festive atmosphere. 20h ? 9pm: Initiation offered by Trésor From 9pm: Dance party with DJ Ben.

