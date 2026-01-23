Soirée Dans’Eure Salle du Virolet Saint-Marcel

Soirée Dans’Eure

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel Eure

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Rotary Club de Vernon-Giverny organise une soirée dansante le samedi 4 avril 2026, à la salle du Virolet à Saint-Marcel, au profit de SMK Handicap.

La soirée débute à 19h30 avec un repas composé d’un poulet à l’espagnole et d’un dessert. À 21h, place à la soirée dansante, animée par Phenix Anim, avec un large choix de styles musicaux rock, latino, danses de salon, disco… Des shows et animations danse seront également proposés par Rythm’n Boots.

Les tarifs sont de 12 € par personne pour la soirée dansante seule, ou 25 € par personne pour la formule repas et soirée complète.

La réservation est obligatoire au 06 12 84 81 07. .

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 12 84 81 07

