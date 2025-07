Soirée d’Antan et lancement de l’association des « Montigny de France » Montigny-lès-Vesoul

Soirée d’Antan et lancement de l’association des « Montigny de France » Montigny-lès-Vesoul samedi 5 juillet 2025.

Soirée d’Antan et lancement de l’association des « Montigny de France »

Cour de l’Abbaye Montigny-lès-Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

À l’occasion de la soirée d’antan et du lancement officiel de l’association Les Montigny de France, rendez-vous à Montigny-lès-Vesoul le samedi 5 juillet à partir de 14h30 pour la remise des clés de la chapelle, suivie de la cérémonie officielle. Dès 18h30, place à la fête avec des animations folkloriques, un repas froid, un concert de l’harmonie Les Chéqueillots, un feu d’artifice et la buvette tenue par les associations. Une journée conviviale et festive à ne pas manquer. .

Cour de l’Abbaye Montigny-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 54 50

English : Soirée d’Antan et lancement de l’association des « Montigny de France »

German : Soirée d’Antan et lancement de l’association des « Montigny de France »

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée d’Antan et lancement de l’association des « Montigny de France » Montigny-lès-Vesoul a été mis à jour le 2025-06-25 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL