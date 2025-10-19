Soirée d’après match sur le thème Féria Stade R. Desmoulin Montignac-Lascaux

Stade R. Desmoulin Le Bleufond Montignac-Lascaux Dordogne

18h. Tous en rouge et blance. Ambiance festive, chaleureuse et conviviale !Bandas, musique et bonne humeur. Restauration qui sent bon le terroir.

Tous en rouge et blanc ! L’espérance montignacoise rugby te donne rendez-vous pour une soirée d’après-match sur le thème Féria.

Une ambiance festive , chaleureuse et 100% conviviale !

Au programme

Une ambiance typique du sud avec bandas, musique et bonne humeur

Une déco rouge et blanche pour se plonger dans la fête

Et surtout une restauration qui sent bon le terroir !

Au menu

tapas à partager

coeurs de canard grillés

Assiettes de charcuterie et fromages

le tout accompagné de bons vins et d’un esprit féria qui ne demande qu’à durer jusqu’au bout de la nuit.

Dress code rouge et blanc .

Stade R. Desmoulin Le Bleufond Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 17 54

English : Soirée d’après match sur le thème Féria

18h. All in red and white. Bandas, music and good spirits. Local food and drink.

German : Soirée d’après match sur le thème Féria

18h. Alle in Rot und Weiß. Festliche, herzliche und gesellige Atmosphäre!Bandas, Musik und gute Laune. Verpflegung, die nach der Region duftet.

Italiano :

18h. Tutti in bianco e rosso. Bandas, musica e buon umore. Cibo e bevande locali.

Espanol : Soirée d’après match sur le thème Féria

18h. Todo en rojo y blanco. Bandas, música y buen humor. Comida y bebida local.

