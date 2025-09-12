Soirée DarkPing Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré

Soirée DarkPing Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré vendredi 12 septembre 2025.

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne

Début : 2025-09-12
Venez profiter d’une série d’ateliers et de jeux de tennis de table accessibles pour tous les âges pendant cette soirée fluo à la salle tennis de table de Léo Lagrange !
Buvette sur place. Venez en tenue blanche ou fluo !   .

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13  mjc.naintre@orange.fr

L’événement Soirée DarkPing Naintré a été mis à jour le 2025-08-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne