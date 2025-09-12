Soirée DarkPing Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Venez profiter d’une série d’ateliers et de jeux de tennis de table accessibles pour tous les âges pendant cette soirée fluo à la salle tennis de table de Léo Lagrange !

Buvette sur place. Venez en tenue blanche ou fluo ! .

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

