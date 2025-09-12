Soirée DarkPing Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré
Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne
Venez profiter d’une série d’ateliers et de jeux de tennis de table accessibles pour tous les âges pendant cette soirée fluo à la salle tennis de table de Léo Lagrange !
Buvette sur place. Venez en tenue blanche ou fluo ! .
