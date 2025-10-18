Soirée d’automne à la brasserie Tribu Zytha Tribu Zytha Asques
Soirée d'automne à la brasserie Tribu Zytha Tribu Zytha Asques samedi 18 octobre 2025.
Soirée d’automne à la brasserie Tribu Zytha
Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques Gironde
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Est-ce que ça vous dit une soirée d’automne à la brasserie Tribu Zytha ? Alors regardez ci-dessous, tout est dit!
Samedi 18 octobre Soirée d’Automne à la Brasserie Tribu Zytha (Asques)
15 route de St Romain, Asques
Au programme
Saveurs créoles dans vos assiettes avec Ô Zion
Grosse ambiance rock avec le duo Meskalyn Monroe
Toutes les bières Tribu Zytha (pression & bouteilles)
Formule Plat + Dessert 16€
Plats au choix
Effiloché de Jerk Pork (Jamaïque)
Parmentier de Bœuf à l’antillaise
Jamaican Stew (végétarien)
Desserts au choix
Tiramisu exotique
Moelleux chocolat-tonka
Accras pour l’apéro & autres surprises !
Repas en extérieur (barnums, manges debout, tables) → Pensez à prévoir des vêtements chauds !
Risque d’annulation en cas de mauvaise météo
Réservation souhaitée (pour les formules) par SMS, appel ou mail
07.67.96.67.88 07.81.45.74.3 .
Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 67 88 tribuzitha@gmail.com
