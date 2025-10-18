Soirée d’automne à la brasserie Tribu Zytha Tribu Zytha Asques

Soirée d'automne à la brasserie Tribu Zytha

Tribu Zytha Asques samedi 18 octobre 2025.

Soirée d’automne à la brasserie Tribu Zytha

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques Gironde

Est-ce que ça vous dit une soirée d’automne à la brasserie Tribu Zytha ? Alors regardez ci-dessous, tout est dit!

Samedi 18 octobre Soirée d’Automne à la Brasserie Tribu Zytha (Asques)

15 route de St Romain, Asques

Au programme

Saveurs créoles dans vos assiettes avec Ô Zion

Grosse ambiance rock avec le duo Meskalyn Monroe

Toutes les bières Tribu Zytha (pression & bouteilles)

Formule Plat + Dessert 16€

Plats au choix

Effiloché de Jerk Pork (Jamaïque)

Parmentier de Bœuf à l’antillaise

Jamaican Stew (végétarien)

Desserts au choix

Tiramisu exotique

Moelleux chocolat-tonka

Accras pour l’apéro & autres surprises !

Repas en extérieur (barnums, manges debout, tables) → Pensez à prévoir des vêtements chauds !

Risque d’annulation en cas de mauvaise météo

Réservation souhaitée (pour les formules) par SMS, appel ou mail

07.67.96.67.88 07.81.45.74.3 .

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 67 88 tribuzitha@gmail.com

