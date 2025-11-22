Soirée d’automne

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Repas en continu de 19h30 à 22h30 organisé par le Comité des fêtes de Cazères sur l’Adour en collaboration avec le Relais de l’Impératrice. Buvette sur place avec des bières artisanales et vins locaux. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 73 99 73

English : Soirée d’automne

German : Soirée d’automne

Italiano :

Espanol : Soirée d’automne

L’événement Soirée d’automne Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Grenade