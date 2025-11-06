Soirée d’Automne Espace Porcelaine auditorium Crédit Agricole des Casseaux Limoges

Soirée d’Automne Espace Porcelaine

auditorium Crédit Agricole des Casseaux 20 Rue Pierre Boulez Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

L’habituelle soirée fromage monte en gamme aux plateaux de fromages variés, charcuteries fines et vins soigneusement sélectionnés s’ajoute une projection exclusive. En avant-première, le documentaire sur la restauration du four Haviland dévoilera 20 minutes d’images de chantier, d’interviews et d’archives retraçant ce chantier historique.

Sur inscription obligatoire via le site internet en lien. Renseignement par téléphone ou par mail. .

auditorium Crédit Agricole des Casseaux 20 Rue Pierre Boulez Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74 contact@fourdescasseaux.fr

