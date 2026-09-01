Informations pratiques

Fellering

Soirée d’automne

4b rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le grenier de Finala, conservatoire de la musique mécanique et de la vie d’autrefois, vous invite à leur soirée d’automne avec repas et animation musicale. Au menu : lard, fromage, noix, vin nouveau, tarte aux pommes et café, avec animation musicale assurée par les Les Krainer’s, le tout dans la bonne humeur.

Le grenier de Finala, conservatoire de la musique mécanique et de la vie d’autrefois, vous invite à leur soirée d’automne avec repas et animation musicale. Au menu : lard, fromage, noix, vin nouveau, tarte aux pommes et café, avec animation musicale assurée par les Les Krainer’s, le tout dans la bonne humeur. .

4b rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 20 31 27

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English :

Le Grenier de Finala, a museum dedicated to mechanical music and life in days gone by, invites you to its fall evening event featuring a meal and musical entertainment. On the menu: bacon, cheese, walnuts, new wine, apple pie, and coffee, with musical entertainment provided by Les Krainer’s—all in a cheerful atmosphere.

L’événement Soirée d’automne Fellering a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin