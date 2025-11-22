Soirée d’Automne Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
Soirée d’Automne Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz samedi 22 novembre 2025.
Soirée d’Automne
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22 23:30:00
2025-11-22
Soirée Beaujolais Nouveau et saucisson lyonnais au vin rouge, pommes de terre et tarte aux pommes.
Bar au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Servoz.
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 38 93 apc-animation@servoz.fr
English :
Beaujolais Nouveau evening with red wine Lyonnais sausage, potatoes and apple pie.
Bar in aid of the Association des Parents d’Elèves de l’école de Servoz.
German :
Abend Beaujolais Nouveau und Lyoner Wurst in Rotwein, Kartoffeln und Apfelkuchen.
Bar zugunsten der Association des Parents d’Elèves de l’école de Servoz (Elternverein der Schule von Servoz).
Italiano :
Serata Beaujolais Nouveau con salsiccia lionese al vino rosso, patate e torta di mele.
Bar a favore dell’Associazione dei Genitori di Elèves de l’école de Servoz.
Espanol :
Velada de Beaujolais Nouveau con vino tinto Salchicha lyonesa, patatas y tarta de manzana.
Bar a beneficio de la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela de Servoz.
