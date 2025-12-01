Soirée d’avant Noël Pacifico Eymet

Soirée d’avant Noël

Pacifico 7 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez danser sur les meilleurs hits 80-90 avec le DJ de Bergerac, Jérôme Fontanet.

Dress code de Noël !

C’est Noël avant Noël au Pacifico avec des cadeaux distribués dans la soirée ! .

Pacifico 7 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 47 84

