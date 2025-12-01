Soirée d’avant Noël Pacifico Eymet
Soirée d’avant Noël Pacifico Eymet vendredi 19 décembre 2025.
Soirée d’avant Noël
Pacifico 7 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Venez danser sur les meilleurs hits 80-90 avec le DJ de Bergerac, Jérôme Fontanet.
Dress code de Noël !
C’est Noël avant Noël au Pacifico avec des cadeaux distribués dans la soirée ! .
Pacifico 7 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 47 84
English : Soirée d'avant Noël
