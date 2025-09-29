Soirée de bienfaisance en faveur du Mont Sainte-Odile Strasbourg

Place de la Cathédrale Strasbourg Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-09-29 18:00:00

fin : 2025-09-29 22:00:00

2025-09-29

Soirée caritative au profit du Mont Sainte-Odile concert privé à la Cathédrale de Strasbourg suivi d’un cocktail dînatoire au palais épiscopal avec les Chefs et vigneronnes d’Alsace.

Une soirée caritative d’exception est organisée au bénéfice de la restauration du Mont Sainte-Odile. Entre patrimoine, musique et gastronomie, elle offre une expérience unique au cœur de Strasbourg, dans des lieux emblématiques et prestigieux.

Programme

– 18h Accueil des participants à la Cathédrale de Strasbourg.

– 18h30 19h30 Concert privé avec Céline Mellon, cantatrice soprano, et Guillaume Nussbaum, Maître de chapelle et organiste titulaire de la Cathédrale.

– 20h Cocktail dînatoire dans les salons privés du palais épiscopal, en présence de Monseigneur Pascal Delannoy, archevêque de Strasbourg, réalisé par la Fédération des Chefs d’Alsace et les DiVINes d’Alsace, femmes de vin engagées.

Informations pratiques

La participation se fait sous forme d’un don minimum de 150 € par personne, donnant droit à un reçu fiscal (soit 37,50 € après réduction de 75%). Le don est à effectuer via le site de la

Fondation du Patrimoine

L’inscription est validée après l’envoi d’un mail de confirmation à la Fondation du Patrimoine mentionnant le nom des participants à l’adresse

alsace@fondation-patrimoine.org

Réservation possible jusqu’au 23 septembre, dans la limite des places disponibles. .

Place de la Cathédrale Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 22 32 15 alsace@fondation-patrimoine.org

English :

Charity evening in aid of Mont Sainte-Odile: private concert at Strasbourg Cathedral followed by a cocktail reception at the episcopal palace with chefs and winegrowers from Alsace.

German :

Wohltätigkeitsabend zugunsten des Mont Sainte-Odile: Privatkonzert in der Kathedrale von Straßburg, gefolgt von einem Cocktail-Dinner im Bischofspalast mit elsässischen Küchenchefs und Winzerinnen.

Italiano :

Serata di beneficenza a favore di Mont Sainte-Odile: concerto privato nella Cattedrale di Strasburgo seguito da un cocktail nel Palazzo episcopale con chef e viticoltori dell’Alsazia.

Espanol :

Velada benéfica en favor del Monte Sainte-Odile: concierto privado en la Catedral de Estrasburgo seguido de un cóctel en el Palacio Episcopal con chefs y viticultores alsacianos.

