Soirée de carnaval Bischoffsheim
Soirée de carnaval
Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
2026-02-28
La soirée carnaval la plus folle de la région revient ! Dancefloor animé par l’ADJT-Alsace DJ Team, concours de déguisements, buvette et petite restauration. Une nuit festive à ne pas manquer ! Réservation en ligne bit.ly/soiree-carnaval-2026
C’est le retour du carnaval à Bischoffsheim !
Préparez vos déguisements et votre énergie pour une soirée placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur.
Au programme
-Un dancefloor animé par l’ADJT-Alsace DJ Team pour une ambiance survoltée.
-Un concours de déguisements mettez vos talents créatifs à l’honneur et tentez de remporter le titre de la meilleure tenue de la soirée.
-Une buvette et une petite restauration pour satisfaire vos envies gourmandes.
Pensez à réserver vos places dès maintenant sur bit.ly/soiree-carnaval-2026
Organisée par l’Association Sportive de Bischoffsheim (ASB), cette soirée incontournable vous promet rires, danse et festivités jusqu’au bout de la nuit. .
Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 78 73 62
English :
The region?s craziest carnival party is back! Dancefloor entertainment by the ADJT-Alsace DJ Team, masquerade costume competition, refreshments and snacks. A festive night not to be missed! Book online: bit.ly/soiree-carnaval-2026
