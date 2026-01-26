Soirée de carnaval

Début : Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

La soirée carnaval la plus folle de la région revient ! Dancefloor animé par l’ADJT-Alsace DJ Team, concours de déguisements, buvette et petite restauration. Une nuit festive à ne pas manquer ! Réservation en ligne bit.ly/soiree-carnaval-2026

C’est le retour du carnaval à Bischoffsheim !

Préparez vos déguisements et votre énergie pour une soirée placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur.

Au programme

-Un dancefloor animé par l’ADJT-Alsace DJ Team pour une ambiance survoltée.

-Un concours de déguisements mettez vos talents créatifs à l’honneur et tentez de remporter le titre de la meilleure tenue de la soirée.

-Une buvette et une petite restauration pour satisfaire vos envies gourmandes.

Pensez à réserver vos places dès maintenant sur bit.ly/soiree-carnaval-2026

Organisée par l’Association Sportive de Bischoffsheim (ASB), cette soirée incontournable vous promet rires, danse et festivités jusqu’au bout de la nuit. .

Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 78 73 62

English :

The region?s craziest carnival party is back! Dancefloor entertainment by the ADJT-Alsace DJ Team, masquerade costume competition, refreshments and snacks. A festive night not to be missed! Book online: bit.ly/soiree-carnaval-2026

L’événement Soirée de carnaval Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile