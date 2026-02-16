Soirée de carnaval Gondrexange

Soirée de carnaval

6 rue de Hertzing Caserne des pompiers Gondrexange Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

L’amicale des sapeurs-pompiers vous propose leur soirée carnaval animée par l’orchestre Tempo avec repas couscous. Concours du plus beau déguisement. Réservation par téléphone.Tout public

English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers (firefighters’ association) invites you to their carnival evening with a couscous meal and entertainment by the Tempo orchestra. Competition for the best costume. Reservations by telephone.

