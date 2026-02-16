Soirée de carnaval Gondrexange
Soirée de carnaval Gondrexange samedi 7 mars 2026.
Soirée de carnaval
6 rue de Hertzing Caserne des pompiers Gondrexange Moselle
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 23:59:00
Date(s) :
2026-03-07
L’amicale des sapeurs-pompiers vous propose leur soirée carnaval animée par l’orchestre Tempo avec repas couscous. Concours du plus beau déguisement. Réservation par téléphone.Tout public
23 .
6 rue de Hertzing Caserne des pompiers Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 6 73 97 37 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Amicale des Sapeurs-Pompiers (firefighters’ association) invites you to their carnival evening with a couscous meal and entertainment by the Tempo orchestra. Competition for the best costume. Reservations by telephone.
L’événement Soirée de carnaval Gondrexange a été mis à jour le 2026-02-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG