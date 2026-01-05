SOIRÉE DE CARNAVAL Oô
SALLE DES FÊTES Oô Haute-Garonne
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 00:00:00
2026-02-21
Aubades
22h30 Soirée déguisée animée par DJ GnacGnac.
Organisée par le comité des fêtes. .
SALLE DES FÊTES Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 14 30
English :
Aubades
10:30pm: Fancy dress party with DJ GnacGnac.
L'événement SOIRÉE DE CARNAVAL Oô a été mis à jour le 2026-01-05